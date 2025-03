Avellinotoday.it - Adotta un amico a 4 zampe: tutti i cani in cerca di casa ad Avellino

Leggi su Avellinotoday.it

L’adozione non è solo un gesto nobile, è anche una scelta consapevole. Accogliere un animale insignifica prendersi un impegno a lungo termine, offrendo cure, attenzioni e amore per tutta la sua vita. Ma chi ha giàto sa che quello che si riceve in cambio è impagabile: fedeltà.