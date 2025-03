Internews24.com - Adorante, l’ex Inter torna in Serie A: quella squadra fa sul serio, ora…

di RedazioneAndreapuòre inA,fa sul, ecco di chi si tratta e quando il bomber ha vestito il nerazzurroArrivano novità importanti su Andrea. Cairo e Vagnati (rispettivamente presidente e direttore tecnico del Torino) avrebbero individuato il nuovo rinforzo di calciomercato per l’attacco granata su cui mettere le mani per la prossima estate.Come riportato da Tuttosport, il nome è proprio quello di Andrea, attaccante classe 2000 di scuolache con la maglia della Juve Stabia in questa stagione ha messo a referto le bellezza di 12 gol e 2 assist in 26 presenze, dando un importante contributo alle ambizioni playoff dei campani, neopromossi inB. Già a gennaio c’erano stati sondaggi di Sassuolo e Venezia, respinti dal ds gialloblù Matteo Lovisa.