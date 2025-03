Laprimapagina.it - Adesso uomo, nel cuore della notte, l’unica frequenza che puoi sentire è quella del tuo cuore

Il mantoavvolge ogni cosa, la mezzaè scivolata via un bel po’, a passi lenti vado verso casa, i lampioni proiettano la mia ombra e nel silenzio i miei passi, mi fermo per ascoltare il frastuono diventato silenzio. Sento il vociare diurno, i passi delle poche persone che prima di me hanno percorso la strada, che non hanno respirato la stessa aria ..Quanta gente, quanto rumore di roboanti macchine, di radio ad alto volume, di telefoni e frequenze vibranti di anime perse .., nelchedel tuo, trattieni il respiro e senti che pulsa mentre, un po’ infreddolito, lo ascolti e ci siete solo voi. Pensi al silenzio che silenzio non è, ascolti la tua anima che come un sereno rifugio ti avvolge dal di dentro, mentre osservi tutto ciò che ti circonda.