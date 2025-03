Rompipallone.it - Addio Frattesi, spunta una nuova pista: il centrocampista si allontana dall’Inter

Davidetorna ad attirare l’attenzione in casa Inter eunaper il suo futuro, ecco cosa sta succedendo.Uno dei nomi che non viene mai perso di vista in casa Inter è quello di Davideche, spesso e volentieri, è stato accostato ad una possibile partenza.Nel corso della finestra invernale di mercato si è parlato tanto di Roma. Ma alla fine non si è concretizzato nulla e il centrocamè rimasto alla corte di Simone Inzaghi. Occhio però a quello che potrebbe succedere in estate.una: ecco la squadra che potrebbe ‘scipparlo’ all’InterSecondo ‘Tuttosport’ si starebbe facendo sempre più forte l’interesse perda parte di una squadra in Premier League. Si tratta del Nottingham Forest. L’Inter per lui chiede 35 milioni di euro come base minima per iniziare a trattare, ma il club inglese potrebbe affondare per la voglia di ‘farsi un regalo’ per la Champions League.