Tuttivip.it - “Addio, fai buon viaggio”. Il lutto più atroce per Paola Barale, l’annuncio col cuore spezzato

ha recentemente affrontato un grave: la perdita della madre, Carla Morra, scomparsa all’età di 85 anni dopo una lunga malattia. La signora Morra era molto apprezzata nella comunità di Fossano, dove risiedeva la famiglia della showgirl, e per anni ha lavorato come sarta, dedicandosi in particolare alla sua famiglia.ha voluto condividere un toccante ricordo della madre attraverso un video privato pubblicato sul suo profilo Instagram.Nel giorno dell’ultimo saluto terreno alla madre,ha scritto: “Mammina. Oggi in tanti ti abbiamo accompagnato nel tuo ultimoterreno. Questo video invece, è di qualche anno fa quando il tuo difficile percorso era già purtroppo molto in salita. Però a me piace ricordarti anche così. Quando ti stuzzicavo (insomma ti rompevo le palle).