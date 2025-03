Ilrestodelcarlino.it - Addio alla maestra Debora: "Lasci un segno indelebile"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Una folla di persone provenienti da tutto l’Appennino si è riversata ieri nel sagrato dell’Antica Pieve di Minozzo, per porgere l’estremo saluto aFabbiani,molto amata e venuta a mancare prematuramente venerdì scorso, a soli 42 anni, dopo una breve malattia. Don Evandro Gherardi ha ricordato "la sua disponibilità" e "la sua vicinanza, che continua ad esserci". "Non siete soli – ha affermato rivolgendosisua famiglia – la presenza di tanta gente lo dimostra. Oggi per noiè ‘beata’. Lo sono quelli che sonopresenza di Dio perché hanno vissuto nell’amore, come. Mite, pura di cuore, operatrice di pace, ha fatto tanto per la sua famiglia, la scuola e questa comunità. A noi il compito non facile di cogliere l’eredità che cia". La funzione è stata impreziosita da tante preghiere, pensieri scritti per lei e letti da bambini, colleghe, amici, il sindaco Elio Ivo Sassi, la dirigente scolastica dell’I.