Addio ad Andrea Presicce il dj salentino che ha trasformato la sofferenza in solidarietà

Una vita dedicata alla musica, alla speranza, alla lotta., noto nel panorama musicale come “No Finger Nails”, si è spento a 47 anni dopo aver combattuto a lungo contro la malattia. Il musicista e producer leccese, amante del reggae e del dub, è morto il 3 marzo nell’ospedale di San Cesario, dove era ricoverato nelle ultime settimane.Leggi anche: Eleonora Giorgi ha trascorso col nipotino in clinica le ultime ore prima di morire: la foto scattata dal figlio Paolo CiavarroLa musica come strumento di lotta e speranzanon si è mai arreso. Dopo la diagnosi, ha deciso di reagire con la sua passione più grande: la musica. Ha coinvolto amici e colleghi nel progetto “Riddims & Friends for Life”, una raccolta di brani originali il cui ricavato veniva devoluto interamente alla ricerca contro il cancro.