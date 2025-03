Lanazione.it - Addio ad Alessandro Stagi, cuore del ristorante Nerbone

Firenze, 4 marzo 2025 - Firenze piange la scomparsa improvvisa di, titolare di "Da",simbolo della tradizione culinaria fiorentina dal 1872. La notizia ha sconvolto familiari, amici e colleghi, lasciando un vuoto incolmabile tra coloro che lo conoscevano. Da lunedì, il locale ha abbassato le saracinesche in segno di lutto, mentre qualcuno ha voluto rendere omaggio alla sua memoria lasciando un fiore bianco davanti all'ingresso., scomparso all'età di 59 anni, era molto più di un ristoratore. Tifosissimo della Fiorentina, negli anni Novanta aveva aperto il Lido', uno dei primi disco bar di Firenze, situato sul lungarno Pecori Giraldi. La sua passione per la vita lo aveva portato a viaggiare spesso, con un amore particolare per i Caraibi e l’Australia.