Addio a Paola Rovetta Rabotti. La signora del vino aveva 94 anni

La Franciacorta saluta una delle sue “signore del“. È morta a 94, pioniera del Franciacorta insieme al marito Paolo. La ““, come tutti la ricordano, con la sua grande intraprendenza ha guidato la Cantina con entusiasmo e curiosità, rimanendo sempre operativa tra vigneti e vendemmie e determinante nelle scelte imprenditoriali strategiche. Memoria storica e fonte d’ispirazione,è stata un punto di riferimento per la sua azienda, ora guidata dai figli. Le sue grandi passioni per l’enologia e il giardinaggio si sono unite nel progetto Franciacorta in Fiore da lei ideato e nella cura minuziosa del verde di Villa Monte Rossa. Nel marzo 2014 l’Unione provinciale agricoltori di Brescia le ha conferito il premio Galantuomo dell’Agricoltura. La sua tempra l’ha spinta recentemente a seguire i lavori per la costruzione della Cantina Monte Rossa, che ha inaugurato con i figli Emanuele e Giacomo, parenti, collaboratori e amici nel maggio 2022.