Addio a Orio Teodorani | Se n’è andato un protagonista della vita politica di Cesena

E’ scomparso nella notte di domenica, storico esponentesinistrate, autore di numerose pubblicazioni sulle vicende e i personaggigrande parabola locale e nazionale tra Pci, Pds e Ds. Era ricoverato all’ospedale Bufalini a seguito di una caduta in casa ma le sue condizioni si sono aggravate per complicazioni. Lascia il fratello Ilich e il nipote Emiliano, consigliere comunale a Savignano sul Rubicone. Avrebbe compiuto 81 anni, non era più attivo nel partito ma nella Fondazione RadiciSinistra che aveva contribuito a creare. Era uno degli ultimi esponenti di quella sinistra che ha tenuto le redinicittà con grandi ideali e senso pragmatico. Nato e cresciuto nella frazione di Ruffio, aveva iniziato i suoi incarichi pubblici nella Confesercenti, per la quale aveva svolto ruoli nella dirigenza nazionale oltreché al vertice ditico.