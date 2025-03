Quotidiano.net - Addio a Eleonora Giorgi. La stella della commedia con il sorriso fino alla fine

Bogani Aveva 71 anni: pochi, per andarsene, portata via da un tumore fra i più implacabili. L’aveva scoperto nell’autunno 2023: una tosse sospetta, un’ombra in una ecografia, una diagnosi che era già quasi una sentenza. Da quel momento, ha affrontato la malattia con coraggio, senza nascondere niente e senza nascondersi niente. A sostenerla,all’ultimo, i figli Andrea Rizzoli, avuto dal primo marito Angelo, e Paolo Ciavarro, avuto con Massimo, la nuora Clizia Incorvaia e il nipotino Gabriele, che in molte foto le fa ritrovare il. "Non sprecate il vostro tempo: ogni giorno è un regalo", diceva negli ultimi tempi. E ha condiviso col pubblico tutte le tappe del calvario: le cure, gli esami. Senza autocommiserarsi. Fin dall’annuncio in tvpiù temibile delle notizie, la diagnosi.