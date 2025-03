Ilnapolista.it - Adani: «Conte ha già cambiato 4 moduli, inventa giocatori e ne stimola di nuovi»

Daniele, nel classico appuntamento a Viva el Futbol con Cassano e Ventola, è intervenuto sull’argomento della corsa scudetto in relazione a Napoli-Inter di sabato pomeriggio.: «hae nealtri»Di seguito quanto dichiarato durante la puntata:«ha cominciato 3-4-2-1, poi 4-2-3-1, poi 3-4-3 e 4-3-3. A un certo punto mette sabato Ngonge e Okafor e finisce 4-2-4. Quindi è chiaro che per dovere di ricerca io devo dire cheha messo qualcosa in più di Inzaghi, pur lasciandogli le attenuanti sul modulo sempre fisso e sulle assenze che non poteva provare in allenamento. L’Inter non è mai andato in area di rigore del Napoli, ha fatto 0 tiri contro i 12 del Napoli. Le statistiche parlano in modo chiarissimo. Eppure l’Inter ha finito con Barella, Dumfries, Frattesi, Zielinski, Lautaro.