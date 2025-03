Gamerbrain.net - Activision pubblicizza nuovi giochi con l’IA, ma non esistono

Leggi su Gamerbrain.net

Negli ultimi giorni, i social network sono stati invasi da annunci pubblicitari che sembravano anticipare il lancio dititoli. Tra questi figuravano “Guitar Hero Mobile“, “Call of Duty: Zombie Defender” e “Crash Bandicoot Brawl“. Tuttavia, una più attenta analisi ha rivelato che questinone che gli annunci sono stati generati tramite intelligenza artificiale. Questo ha sollevato domande sul reale scopo della campagna: si tratta di una trovata pubblicitaria ingannevole o di un test di mercato per valutare l’interesse del pubblico?L’inganno dietro le pubblicitàMolti fan sono rimasti sorpresi vedendo i banner promozionali di questi presuntiapparire su piattaforme come Facebook e Instagram. Le immagini sembravano professionali, ma alcuni dettagli, come l’estetica generata da AI e descrizioni un po’ generiche, hanno destato sospetti.