Lanazione.it - “Acqua Sorgente“. Esperti a convegno sulla risorsa da tutelare

": Lucca ospiterà ilregionale sul più importante progetto di scienza partecipata mai avviato in Italia per la conoscenza e la tutela dell’. Il Club Alpino Italiano (CAI) organizza l’incontro "Progetto: i custodi dell’di fronte al cambiamento climatico", che si terrà sabato 8 marzo dalle 15 alle 19 in San Micheletto. Durante l’evento – aperto dai saluti di Bruno Barsuglia, presidente della Sezione CAI di Lucca, e da Benedetta Barsi, rappresentante del Gruppo Regionale CAI Toscana, e moderato da Mauro Chessa, presidente della Commissione Regionale Tutela Ambiente Montano – interverranno Giovanni Zanchetta, climatologo e docente al Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa, e Alessia Nannoni, assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Firenze.