Acerbo | No al riarmo europeo Ci vuole una piazza pacifista

ROMA – “Noi di Rifondazione Comunista nonparteciperemo all’adunata convocata da Repubblica per sventolare la bandiera di un’Unione Europea che ha scelto la strada dellaguerra e del. Bisogna scendere insemmai per direno al mostruoso piano dida 800 miliardi annunciato daUrsula von der Leyen e ancor di più a qualsiasi invio di truppein Ucraina”. Così, in una nota, Maurizio, segretarionazionale Prc, riassume la sua posizione e lancia un appello auna ‘’“L’Europa fa finta di ribellarsi a Trump ubbidendo alla suarichiesta di aumentare le spese militari? Mentre il patto distabilità impone tagli alla spesa pubblica, il piano dièla pietra tombale sul modello sociale. I nostri soldi – prosegue– vanno spesi per la sanità, l’assistenza sociale, il lavoro, la cultura, la ricerca, l’ambiente, non per diventare un polo imperialista in guerra con altre potenze”.