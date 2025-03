Glieroidelcalcio.com - Accadde oggi, 4 marzo: Luigi Gualco ed altre ricorrenze

edCentotrenta presenze in Serie A con la Cremonese e oltre duecento nel campionato cadetto, sempre con la casacca grigiorossa. Lo si ricorda -anche- per quel gol al Milan del settembre ’94. Il 41965 è nato.Quel dì avrebbe compiuto sessant’anni Antonio Lella, tre stagioni nella Prima Divisione con la Liberty Bari e poi nella Divisione Nazionale con i ‘Galletti’. Festeggia gli ottanta Tommy Svensson, ct della Svezia al Mondiale statunitense. Nella storia della Premier League il 41995 è famoso per il 9-0 del Manchester United inflittò all’Ipswich, con cinque reti di Andy Cole.GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto)L'articolo, 4edproviene da Gli Eroi del Calcio.