Absolum, Dotemu annuncia il nuovo action RPG per console e PC

L’editore e co-sviluppatore(Streets of Rage 4, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge), insieme ai co-sviluppatori Guard Crush Games (Streets of Rage 4, Streets of Fury EX) e Supamonks, hannoto, unRPG “rogue ‘em up” in arrivo su PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 e PlayStation 4 nel 2025.Dopo aver riportato in auge il genere beat ‘em up con titoli acclamati, gli esperti del settoree Guard Crush Games si sono uniti agli animatori e artisti di Supamonks per padroneggiare il sottogenere rogue ‘em up con. La visione del gioco è duplice: da un lato, l’azione arcade beat ‘em up rimane al centro dell’esperienza, con un combattimento complesso e raffinato che offre un alto livello di profondità; dall’altro,innova le convenzioni del genere brawler, massimizzandone accessibilità e rigiocabilità.