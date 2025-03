Lanazione.it - "AbracaDown, il musical di magia" arriva per la prima volta in Toscana

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 4 marzo 2025 – Una serata all’insegna dellae dell’inclusione. Giovedì 6 marzo, alle ore 21, il Teatro Cartiere Carrara ospiterà per lain– Ildi", un evento che unisce spettacolo e solidarietà. Sul palco oltre 30 ragazzi con Sindrome di Down, pronti a sorprendere il pubblico con la loro energia e il loro talento. Lo show, ideato da Francesco Leardini, mescola musica, teatro e illusionismo, dimostrando come l’arte possa abbattere ogni barriera. Un’occasione speciale per sensibilizzare il pubblico e promuovere un messaggio di inclusione attraverso ladello spettacolo dal vivo. A rendere la serata ancora più coinvolgente sarà la partecipazione di Ivana Tram, celebre drag queen e attivista, da anni impegnata in iniziative di solidarietà.