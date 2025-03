Lapresse.it - Abbassare l’Iva sulle ostriche: la proposta di Lollobrigida contro il granchio blu

dal 22 al 10%che meglio di altri molluschi resistono alblu. È l’impegno del ministro Francesco. “Lesono un bene di lusso perché sono care, non perché la natura le ha fatte di lusso. E quindi avere anche la possibilità di una fiscalità in linea con quella europea vuol dire mettere i nostri acquacoltori nella condizione di competere alla pari e questo è lo sforzo che stiamo facendo”, spiega il ministro Francescodurante l’iniziativa presso il ristorante del Senato del consorzio pescatori di Goro, con degustazioni di.“L’obiettivo e l’impegno che abbiamo assunto è quello diper contrastare il prezzo e mettere più utenti possibile nella condizione di poter accedere a questo prodotto che non deve essere di lusso – aggiunge – perché è un prodotto sano che viene da un prezioso lavoro degli acquacoltori”.