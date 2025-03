Movieplayer.it - Aaron Paul e Luke Evans nel nuovo action-thriller Bear Country con Russell Crowe

Leggi su Movieplayer.it

La star di Breaking Bad,, e quella di La bella e la bestia,, affiancherannonell'. Nuovi aggiornamenti sul cast del prossimo, con protagonista, celebre per il suo ruolo in Breaking Bad, e, noto per La bella e la bestia, si sono uniti all'attore de Il Gladiatore. A completare il cast ci sono Daniel Zovatto (Woman of the Hour), Nina Dobrev e Teresa Palmer. Il film è diretto da Derrick Borte, con le riprese attualmente in corso in Australia.interpreterà Jeff, un tranquillo insegnante universitario che si ritrova coinvolto in un piano di rapina orchestrato da un poliziotto corrotto.sarà Joe Carver, un agente federale .