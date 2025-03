Zonawrestling.net - AAA: Per la prima volta il Megacampeon sarà difeso in Italia questa estate

Fra le cinture mondiali, sicuramente ildella AAA in Messico e nel mondo ha un certo valore.Nata nel 2007, negli anni è stata indossata da lottatori come El Mesias, Cibernetico, Dr. Wagner Jr., Jeff Jarrett, Jhonny Mundo, Fenix, Kenny Omega, El Hijo del Vikingo e dall’attuale Campione, Alberto El Patron.Difesa quasi sempre in Messico, in rare occasioni la cintura massima della AAA è stata difesa fuori dai confini nazionali: Nel 2013 in Puerto Rico (con El Texano Jr. campione), nel 2015 negli USA a Lucha Underground (con El Patron campione), nel 2018 ancora negli USA (con Fenix campione), nel 2019 e 2020 in AEW (con Omega campione), nel 2022 in Australia e nel 2023 in USA nella AEW, GCW e ROH (con El Hijo del Vikingo campione).Lo scorso anno con El Hijo del Vikingo e Nic Nemeth la cintura è stata difesa di nuovo in ROH e a Puerto Rico, ma mai finora la cintura AAA era stata difesa in Europa.