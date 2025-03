Lanazione.it - A tu per tu con la veterinaria Nanda Dalle Luche

Quali studi servono per diventare veterinario? "Laurea in medicina". Qual è stata la sua motivazione per questa scelta? "L’amore per gli animali, credo per ogni veterinario sia così". Cosa non le piace del suo lavoro? "La tanta burocrazia, ore al pc, preferirei più tempo con i pazienti". Ha degli animali? "Si, 2 gatti e ho avuto anche cani". Da quanto esercita la professione? "38 anni, ho curato tanti animali, molti cani e gatti, a volte ho affrontato interventi complessi, che creano un po’ di ansia e preoccupazione". Ha dovuto talvolta sopprimere il paziente? "Solamente con malattia molto avanzata e sofferenza al paziente". Si occupa di animali esotici? "No, i veterinari approfondiscono competenze che dipendono dal territorio in cui si vive e lavora". Cosa pensa quando sente di persone attaccate dai loro cani? "In genere non è mai colpa del cane, ma del padrone; anche le razze più “aggressive” possono essere gestite se c’è un padrone attento, consapevole, informato".