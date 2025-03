Lanazione.it - A Sansepolcro Masterclass di chitarra con Elia Portarena

Arezzo, 4 marzo 2025 – Al’8 e 9 marzo presso il CentroStudi Musicali della Valtiberina si svolgerà un Incontro -diconSi rivolge a qualunque livello a partire dai primi corsi, fornendo strumenti concreti per affrontare le difficoltà quotidiane dello studio miranti a sviluppare una maggiore consapevolezza del proprio strumento e ottenere stimoli per proseguire con motivazione e determinazione. Per i chitarristi più esperti, laoffrirà un'opportunità per perfezionare il repertorio e la tecnica, con un'attenzione particolare alla preparazione di concorsi, concerti e audizioni, tutto questo a partire dall’esperienza diretta dello stesso docente. L’obiettivo sarà quello di affinare la musicalità, migliorare l’interpretazione e affrontare con maggiore sicurezza le sfide di una performance dal vivo.