A Roma la magia del Cirque du Soleil con “Alegrìa – In A New Light”

(askanews) – Dopo quasi vent’anni ilduriporta auno dei suoi spettacoli più iconici e amati, che ha incantato oltre 14 milioni di spettatori in 40 paesi del mondo: Alegrìa – In A New Light fino al 13 aprile prenderà vita sotto il Grand Chapiteau a Tor di Quinto, per proseguire poi in tour a Milano, (dal 25 aprile al 2 giugno) e per la prima volta a Trieste (dal 13 giugno al 13 luglio).La rivisitazione, la nuova versione di Alegrìa – di cui vediamo le prove – ha nuove scenografie, numeri acrobatici inediti, coreografie più spettacolari, nuova regia e arrangiamenti musicali, esalta la potenza visiva ed emotiva dell’originale ma la porta nel futuro. Spiega Rachel Lancaster, direttrice artistica deldu. «Alegrìa è uno spettacolo che parla di emozioni. Ovviamente, Alegrìa significa gioia, ma noi accompagniamo le persone in un viaggio fatto di felicità, paura, euforia, speranza.