Linkiesta.it - A Riva del Garda nasce Brezza Riva Silente Trentodoc

«La meraviglia ha bisogno di tempo» diceva Voltaire, e ad Agrariadeldi anni ne sono serviti cinque per creare un Trento Doc simbolo di questi luoghi. Il progetto è nato nel 2019, quando il direttore generale della cooperativa agricola Massimo Fia, insieme con il presidente Giorgio Planchenstainer e l’enologo Furio Battelini, decise di far affinare questa Riserva di, nato sui terrazzamenti di Tenno, a quaranta metri di profondità, nel buio delle acque del lago, dove la temperatura è costante a nove gradi e c’è una ridotta presenza di ossigeno.«Inizialmente – ha raccontato Fia (che è un sub esperto) – pensavamo di tenerlo in immersione uno o due anni, poi tre e alla fine abbiamo deciso di aspettarne cinque e ora siamo qui per vedere e gustare i frutti di questo intenso lavoro che unisce il territorio, le terre di coltura e le meraviglie naturali in un processo che dalla vite porta al calice un prodotto che parla dei soci, del luogo, della nostra cultura».