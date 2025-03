Ilgiorno.it - A Muggiò canti per i diritti e a Bovisio “Le Beatrici“

Otto monologhi tutti al femminile, per raccontare il mondo delle donne in una chiave umana, realistica, ironica. Appuntamento venerdì alle 21 al Civic Center di via da Vinci con “Le“ di Stefano Benni, reading teatrale con Silvia Giulia Mendola, musica dal vivo Michele Fagnani. Una suora, una donna in carriera, un’ansiosa, una vecchia sognatrice e una bisbetica, una giovane irrequieta, una donna-lupo e un’adolescente crudele. Stefano Benni porta in scena otto donne in cui ognuna può sentirsi rappresentata e che, oltre all’ironia, hanno in comune il coraggio. Al termine un dolce rinfresco. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Ainvece serata speciale dedicata alle grandi voci femminili italiane e internazionali, donne che con la loro voce hanno lottato per affermarsi, per veicolare messaggi cantando per idi pace e uguaglianza.