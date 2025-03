Ilfattoquotidiano.it - A gennaio +145mila occupati ma la crescita è concentrata per il 90% tra gli over 50. In forte calo gli inattivi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

deglidopo la frenata di fine 2024. I nuovi dati Istat mostrano un aumento dell’occupazione dello 0,6%, pari aunità, che porta il totale a 24,2 milioni: è frutto soprattutto di un progresso dei dipendenti a tempo indeterminato (+61mila) e degli autonomi (+50mila), mentre i lavoratori a termine crescono meno (+34mila). Anche a, però, questa vitalità del mercato del lavoro ha coinvolto quasi solo gli50: tra loro glisono saliti di 133mila mentre calavano di 39mila nella fascia 35-49 anni. Aumenti molto contenuti si sono registrati per i 15-24enni (+13mila) e per i 25-34enni (+38mila).Il tasso di occupazione cresce al 62,8%, il livello più alto dall’inizio delle serie storiche nel 2004. In parallelo diminuiscono lievemente (-9mila) i disma soprattutto (-146mila) gli, che nel 2024 erano esplosi soprattutto tra le fasce più giovani facendo sospettare un travaso dalla disoccupazione allo “scoraggiamento” per cui si smette di cercare un posto.