A 7 anni dalla morte di Davide Astori arriva la condanna per un anno al medico Galanti

A settedilaa undi reclusione, con pena sospesa, per Giorgio, l’ex direttore sanitario di Medicina dello Sport dell’ospedale di Careggi accusato di omicidio colposo per aver certificato in due occasioni, nel 2016 e nel 2017, l’idoneità sportiva del calciatore. A stabilirlo, i giudici della Suprema Corte dopo la tragedia che colpiì il calciatore, capitano della Fiorentina, trovato senza vita in un camera d’albergo a Udine la mattina del 4 marzo 2018.“Unache poteva essere evitata”, quella del 31enne che perse la vita a causa di una grave patologia cardiaca che non gli era mai stata diagnosticata. Confermato anche il risarcimento: ildovrà versare una provvisionale complessiva di 1 milione e 90 mila euro, di cui 490 mila euro a favore di Francesca Fioretti e Vittoria, rispettivamente compagna e figlia del calciatore, e i rimanenti 600 mila euro a beneficio dei genitori e dei fratelli della vittima.