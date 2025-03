Zon.it - 8 marzo, Premio MIMOSAnseverino: testimonianze e storie di donne che si sono distinte per il loro operato

Operaie, professioniste, moglie, madri, artiste, volontarie: la prima edizione del, ideato dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Mercato S.Severino presieduta da Marina Marinari, è un riconoscimento al contributo – in campo sociale, politico, lavorativo e culturale, artistico e volontaristico – di cittadine sanseverinesi che, nel tempo, hanno sottolineato, con azioni e comportamenti, il valore della donna nel suo impegno quotidiano. Al netto di ogni declinazione di genere, ilè il racconto di, documenti, aneddoti, esperienze dirette e indirette: un filo rosso che lega la ricorrenza come promemoria universale alla vita di tutti gli altri giorni dell’anno. «L’iniziativa, frutto di ricerca storiografica e identitaria, raccoglie lo spirito di riflessione legato all’8ma lo riempie di contenuti concreti e tangibili – dichiara il Sindaco Antonio Somma – direali e voci dirette: in un momento storico in cui la conoscenza è affidata allo scroll veloce sui nostri smartphone, momenti come questi invertono la rotta di una comune assuefazione per tornare ad essere più attenti ai valori, ai gesti, agli esempi da seguire.