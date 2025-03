Tg24.sky.it - 8 marzo, il 78% delle donne teme di subire violenza dal partner o in famiglia

Il 78%ragazzediin amore e ine il 56% ha paura che limitazioni maschiliste possano ostacolare la propria carriera lavorativa. È l'immaginegiovani e giovanissime che restituisce l'Osservatorio indifesa realizzato da Terre des Hommes e da Scomodo che, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, ha raccolto la voce di oltre 2.900 ragazze. Tra le under 26, il 40%ragazze intervistate individua nelle relazioni amorose l'ambito in cui è più probabileuna. Un altro 38% indica anche lacome luogo a rischio. Queste percentuali salgono con il crescere dell'età: tra le ragazze di 26 anni o più, infatti, la, che in questa fascia d'età smette di essere quella di origine per diventare quella che ci si costruisce, raggiunge il 58%, diventando il luogo percepito come maggiormente a rischio