7 curiosità per gustarlo meglio dolce o salato e anche all' italiana

Immancabile nelle colazioni e nei brunch internazionali, da qualche anno impazzasulle nostre tavole: è il pancake, a cui è dedicata la giornata celebrativa di oggi. E quale modo migliore, per festeggiare il Pancake Day 2025, che prepararne in quantità per tutta la famiglia? Da gustare con sciroppo d’acero e creme dolci oppure con abbinamenti salati. Per esempio? Crema di zucchine, pinoli, prosciutto cotto e curcuma. Oppure avocado e uovo sodo, pomodoro e mix di semi. Provare per credere. Lillo, ironia da chef: dal disastro nasce il pancake destrutturato all’ananas X Leggi› Martedì Grasso è il Pancake day.