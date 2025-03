Iodonna.it - 6.000 chilometri tra Filippine, Thailandia e Nepal

Leggi su Iodonna.it

I viaggiatori di Pechino Express 2025 – Sul tetto del mondo sono pronti a partire alla volta di, i tre Paesi di questa edizione, in onda da giovedì 6 marzo in prima serata su Sky Uno e in streaming su NOW. 9 le coppie in gara, guidate dal conduttore Costantino della Gherardesca e dall’inviato speciale Fru, chiamate a percorrere ben 6.000 chilometri con zaino in spalla e un solo euro al giorno. Ad aumentare la difficoltà, le prove che puntata dopo puntata dovranno affrontare e le condizioni climatiche estremamente differenti tra un Paese e l’altro. “Pechino Express 2025”, l’incomprensibile promo di Costantino e Fru: «Tutto chiaro, no?» X Leggi anche › “Pechino Express 2025”, svelati i nomi delle 9 coppie in gara Pechino Express 2025, le tappe della nuova edizione«Dal paradiso tropicale dell’isola di Palawan delle, con le sue acque cristalline e grotte misteriose, attraverso lapiù sorridente, mistica, vera e colorata», annuncia Costantino in apertura della prima puntata, Il viaggio si concluderà sul tetto del mondo, nel «Paese con gli Ottomila, una terra di paesaggi straordinari, vette mozzafiato e antichi templi: il».