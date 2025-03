Diredonna.it - 26 frasi motivazionali per combattere la procrastinazione

Leggi su Diredonna.it

Lecontro lapossono essere una spinta fortissima, filosoficamente parlando, per tutte quelle persone che sono solite rimandare ciò che a volte è inevitabile, una consegna al lavoro, un incontro, una discussione. Siamo chiari dall’inizio: non c’è niente di male nel rimandare, soprattutto se non è un’abitudine. Ma c’è sempre chi ha bisogno di qualche appoggio motivazionale, ed è in quest’ottica che libri e proverbi possono esserci d’aiuto.Che cos’è laLa parola, che è una di quelle che non si sente tutti i giorni, deriva dal latino “crastinus” ovvero “domani”, al quale viene aggiunto il prefisso pro-, con il significato letterale di “verso il domani”. In altre parole, più semplici e comuni, laè l’atto di rimandare o differire qualcosa che si dovrebbe fare, magari anche al più presto, ma per una serie di ragioni non si vuole fare.