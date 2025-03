Fanpage.it - 10 comportamenti del cane che ci sembrano strani: cosa significano

Leggi su Fanpage.it

Correre in casa come un matto, fare versi e movimenti durante il sonno, girare in tondo prima di fare la cacca, montare altri cani e persone e molti altri: non c'è nulla di bizarro ma ad ognicorrisponde una motivazione specifica.