? Un Viaggio Interiore con i Monterosso?

Benvenuti a un nuovo episodio di Unplugged Playlist, il podcast di Periodico Daily dedicato alla musica, agli artisti e ai loro progetti più innovativi. Oggi è tornato con noi il duoper presentare il nuovo singolo “In un’altra città”, estratto dall’album “Casa”. UnLontano da Casa“In un’altra città” deiracconta ildi chi si trova a vivere lontano da casa, alla ricerca di un futuro migliore. Il duo ci spiega come il brano esplori temi universali come la solitudine e la difficoltà di adattarsi a un nuovo ambiente. “C’è tanto di nostro vissuto in questo singolo”, afferma, sottolineando quanto sia comune per molti di noi lasciare la propria casa in cerca di opportunità. La Distanza nelle Relazioni in “Un’altra città” deiUn tema ricorrente è la distanza, non solo fisica ma anche emotiva, che si crea tra le persone.