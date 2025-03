Dailyshowmagazine.com - ? Joe Casini: Un Viaggio nell’Intelligenza Umana con “Hi! Human Intelligence”

Nuova puntata di Cinema Stories, il podcast dedicato al mondo del cinema, con un ospite d’eccezione: Joe, che ha presentato martedì 25 febbraio, in Anteprima Nazionale al Cinema Barberini di Roma, “HI!“, il documentario prodotto da Simone D’Andria e dallo stesso Joeper LuckyHorn Entertainment, e che da domani mercoledì 5 marzo sarà disponibile su Prime Video. Si tratta del suo primo lungometraggio. Con un sorriso, ha condiviso la sua emozione per questa nuova avventura cinematografica.JoeSvela la Genesi del Suo Docufilm “Hi!”Joe ha raccontato di come, nonostante il suo ampio curriculum, l’idea di realizzare un docufilm sia emersa quasi casualmente. La scelta del tema, l’intelligenza, è stata immediata. L’intervista ha rivelato che la sua motivazione principale è stata la curiosità di esplorare un argomento di grande attualità, soprattutto in un’epoca in cui l’intelligenza artificiale è sempre più presente nel dibattito pubblico.