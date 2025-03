? Di Noi Quattro | Un Film di Sogni e Sfide! ?

Leggi su Dailyshowmagazine.com

Cinema Stories, il podcast dedicato al mondo del cinema, ha ben tre ospiti: Giulia Rupi, Giovanni Anzaldo ed Emanuele Gaetano Forte, i protagonisti e il regista del“Di noi”, in anteprima a Torino il 24, 25 e 26 febbraio. L’Avventura di Creare unEmanuele Gaetano racconta com’è stata l’esperienza di girare “Di noi”, considerandola una vera avventura! “Giovanni Anzaldo e Giulia Gaetano hanno dato vita a questo progetto e, nonostante le difficoltà, abbiamo deciso di proseguire. Ci siamo ritrovati a produrre ilin modo indipendente, con soloattori e una location. In soli dieci giorni, abbiamo realizzato unche affronta il desiderio di genitorialità in un contesto economico difficile. È stato un lavoro di squadra, dove ognuno di noi ha ricoperto più ruoli, rendendo la produzione davvero rock’n’roll!” L’Idea che Nasce da una Telefonata Come è nata l’idea di questo? È iniziato tutto con una telefonata tra amici.