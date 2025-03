Dailyshowmagazine.com - ? Scopri l’amicizia tra Louisa May Alcott e Ellen Emerson, con Francesca Tamani

Benvenuti a un nuovo episodio di Lo Scaffale, il podcast dedicato ai libri di Periodico Daily! Oggi abbiamo il piacere di ospitare, docente di lingua inglese e francese da vent’anni nella scuola secondaria e scrittrice, che pubblica il nuovo libro “edMayed. Storia di un’amicizia”, pubblicato nell’ottobre 2024 per Kriss Editore.Il Legame Speciale TraMayci ha presentato il suo nuovo libro, “edMayed. Storia di un’amicizia”, un’opera che esplora l’intensa amicizia traMay, celebre scrittrice americana, ed, figlia dello scrittore Ralph Waldoha spiegato come il romanzo non solo ripercorra le tappe della vita di, ma faccia anche luce su un legame di grande significato in un contesto storico di lotte sociali e culturali.