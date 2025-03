Ilrestodelcarlino.it - Ztl a Faenza: parte il periodo di ‘prova’ dei varchi elettronici

(Ravenna), 3 marzo 2025 - Sarà giovedì 6 marzo la data dinza delcosiddetto di ‘pre-esercizio’ dei, ovvero ildi transizione che consentirà alla Polizia Locale di monitorare il passaggio delle auto che accedono alla Zona a Traffico Limitato senza però elevare sanzioni sui mezzi. Dove sono isono posizionati all’accesso in via XX Settembre (incrocio con via Naviglio), Corso Saffi (incrocio con Via Manfredi), via Santa Maria dell’Angelo (incroci con Via Cavour) e via Pascoli (incrocio con via Fiera). In questa fase le Ztl saranno presidiate da agenti della Polizia Locale che vigileranno sul rispetto dei divieti e indirizzeranno gli automobilisti verso percorsi alternativi, sensibilizzandoli sulla presenza del ‘varco’. Ildi pre-esercizio terminerà il 7 aprile.