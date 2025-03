Metropolitanmagazine.it - Zoe Saldaña si scusa con il popolo messicano per la loro rappresentazione in Emilia Perez

Dopo aver vinto l’Oscar come migliore attrice non protagonista, la star di “Pérez” Zoeha risposto alle critiche sul ritratto del Messico nel film, dopo che un giornalista ha dichiarato che è stato “davvero doso per noi messicani“. “Innanzitutto, mi dispiace molto, molto che molti messicani si siano sentiti offesi. Non è mai stata questa la nostra intenzione. Abbiamo parlato con amore“, ha detto alla stampa nella sala interviste. “Non condivido la vostra opinione. Per me, il cuore di questo film non era il Messico. Stavamo girando un film sull’amicizia. Stavamo girando un film su quattro donne“. Ha continuato, “Queste donne sarebbero potuto essere russe, oppure essere dominicane, o nere di Detroit, sarebbero potuto essere di Israele, o ancora di Gaza. E queste donne sono ancora donne universali che lottano ogni giorno, ma cercano di sopravvivere all’oppressione sistemica e cercano di trovare le voci più autentiche.