Fanpage.it - Zoe Saldana in lacrime agli Oscar 2025: “Sei la mia luna e i nostri figli le stelle”, chi è il marito italiano Marco Perego

Leggi su Fanpage.it

Zoeha vinto l'come miglior attrice non protagonista per la sua interpretazione in Emilia Perez. È la prima attrice americana di origini domenicane a ottenere il riconoscimento. Nel discorso, inper l'emozione, l'attrice ha ringraziato il, artista di professione. Poi ha reso omaggio alle sue origini.