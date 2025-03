Lettera43.it - Zoe Saldana, chi è la miglior attrice non protagonista agli Oscar 2025 con Emilia Perez

Zoeè la prima star americana di origini dominicane a ricevere un premio. È lei infatti lanondella 97esima edizione grazie alla performance nei panni di Rita Mora Castro, praticante in uno studio legale di Città del Messico nel musicalPérez. «Tutta la mia famiglia è qui! Sono sconvolta da questo onore», ha detto sul palco del Dolby Theatre. «Sono davvero fiera di essere figlia di immigrati con sogni, dignità e mani laboriose. Mia nonna è arrivata qui nel 1961, sarebbe stata orgogliosa di sentirmi cantare in spagnolo». Icona del Marvel Cinematic Universe nei panni di Gamora, è stata anche Neytiri nella saga Avatar e Uhura in Star Trek. Quanto alla vita privata, nel 2013 ha sposato l’artista italiano Marco Perego, presente alla cerimonia: «Con quei capelli stupendi, essere tua compagna è il più grande onore della mia vita».