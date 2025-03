Juventusnews24.com - Zirkzee Juve, possibile svolta a sorpresa! Il Manchester United cambia contropartita per arrivare ad Osimhen. L’indiscrezione

Cosa succede in casa Juve per Zirkzee? Il Manchester United fa sul serio per Victor Osimhen. I Red Devils sono pronti a dare l'assalto al centravanti nigeriano, attualmente in prestito al Galatasaray. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, gli inglesi potrebbero giocarsi una carta importante per sbloccare la trattativa. Si tratta di Rasmus Hojlund, il quale ha già giocato nell'Atalanta in Serie A. Osserva anche il calciomercato Juve: da una parte il rischio è quello di perdere l'obiettivo, così però si spianerebbe la strada per arrivare a Joshua Zirkzee.