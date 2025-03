Lortica.it - ZeroCode: ora le prenotazioni per gli esami del sangue si fanno anche in farmacia

Leggi su Lortica.it

Prenotare un esame delconè semplice e veloce: basta un computer o uno smartphone. Ma per chi ha poca dimestichezza con la tecnologia? Da oggi, ci pensano le farmacie.Da oltre dieci giorni, i farmacisti toscani possono accedere direttamente alla piattaformaper prenotare prelievi eddi laboratorio per conto dei cittadini. Questa iniziativa è parte del progetto regionale di semplificazione dell’accesso ai servizi sanitari, promosso dal settore Sanità digitale e innovazione in collaborazione con il settore Assistenza farmaceutica e dispositivi.è uno strumento molto utilizzato: nel 2024 ha gestito oltre due milioni di. Il sistema legge la ricetta elettronica e individua le strutture abilitate a eseguire tutti gliprescritti, consentendo al cittadino di scegliere giorno e ora.