Zelensky | un po' difficile sostituirmi

"Dato quello che sta accadendo, dato il sostegno,non sarà così facile": a dirlo il presidente ucrainodopo i 'suggerimenti' in tal senso arrivati dal consigliere Usa alla Sicurezza Waltz e dallo speaker della Camera Johnson. Al momento del voto, puntualizza, "non si tratterebbe solo di organizzare le elezioni. Bisognerebbe anche impedirmi di candidarmi, il che sarebbe un po'più complicato".ricorda di avere già offerto le dimissioni se per Kiev "ci sarà la Nato e fine della guerra".