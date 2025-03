Lidentita.it - Zelensky: “Ucraina nella Nato, dimissioni e poi mi ricandiderò”

Leggi su Lidentita.it

Volodimyrtorna a parlare delle sue possibilicontinuando a collegarle, in una sorta di “scambio”, con l’ingresso dell’e chiarendo che, in ogni caso, si sentirebbe libero di ricandidarsi alle future elezioni presidenziali nel suo Paese, sicuro che nessuno possa impedirglielo. “Sono disponibile a dimettermi per l’adesione dell’, significherebbe .: “e poi mi” L'Identità.