Zelensky: "Pronto a dimettermi se l'Ucraina entra nella Nato, ma ora mi ricandido"

Il presidente ucraino Volodymyrha risposto in modo deciso a chi suggerisce le sue dimissioni, dichiarando che sarebbe disposto a farlo solo se l’adesione delallafosse garantita. “Se ci sarà l’ingressoe la fine della guerra, significa che avrò portato a termine la mia missione“.ha anche aggiunto: “Sostituirmi non sarà facile, perché non basta semplicemente tenere le elezioni. Dovreste impedirmi di partecipare, e sarà un po’ più difficile“. Un chiaro segno della determinazione di continuare a guidare, nonostante le forti pressioni politiche interne ed esterne.Le dichiarazioni di Trump e la strategia di paceL’attuale battaglia politica dinon si limita alla sola scena ucraina, ma coinvolge anche la diplomazia internazionale, in particolare quella con gli Stati Uniti.