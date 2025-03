Iltempo.it - Zelensky mostra immagini guerra: "In sette giorni migliaia di droni e bombe russe sull'Ucraina"

(Agenzia Vista) Kiev, 03 marzo 2025 ''L'sta combattendo per la vita normale e sicura che merita, per una pace giusta e duratura. Vogliamo che questafinisca. Ma la Russia non vuole, e continua il suo terrore aereo: nell'ultima settimana, più di 1.050d'attacco, quasi 1.300e più di 20 missili sono stati lanciati contro l'per distruggere città e uccidere persone. Chi vuole negoziare non colpisce deliberatamente le persone con missili balistici. Per costringere la Russia a cessare i suoi attacchi, abbiamo bisogno della maggiore potenza collettiva del mondo. Rafforzare la nostra difesa aerea, sostenere il nostro esercito e fornire garanzie di sicurezza efficaci che rendano impossibile il ritorno dell'aggressione russa - su questo dobbiamo concentrarci. La giustizia deve prevalere.