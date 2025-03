Puntomagazine.it - Zelensky: “Abbiamo bisogno della pace, non di una guerra infinita”

ribadisce la necessità di garanzie di sicurezza per unaduratura e respinge ogni riconoscimento dei territori occupati dalla Russia.Nel contesto del recente summit euroatlantico a Londra, il presidente ucraino Volodymyrha ribadito l’importanza delle garanzie di sicurezza per raggiungere unaduratura con la Russia. In un messaggio pubblicato su Telegram,ha sottolineato che “, non di una“, aggiungendo che queste garanzie sono fondamentali per il futuro dell’Ucraina e dell’intera Europa.ha anche dichiarato che l’Ucraina sta lavorando con i suoi alleati europei e statunitensi per definire una posizione comune sulla fine del conflitto con la Russia, definendo gli obiettivi come “linee che dobbiamo raggiungere e quelle su cui non possiamo scendere a compromessi”.