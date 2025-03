Juventusnews24.com - Zazzaroni sicuro sul futuro di Thiago Motta: «Fossi nella Juve farei così. Quando leggo di Conte e Gasperini…»

Intervenuto negli studi di Pressing Ivan Zazzaroni ha parlato del futuro di Thiago Motta. Le sue parole in vista della sfida di questa sera tra Juventus e Verona.

ZAZZARONI – «Non è importante la comunicazione, ma i risultati. Se hai investito in Thiago Motta che è giovane e l'hai scelto sei responsabile e devi dargli la possibilità di un secondo anno. Quando leggo di Conte, Gasperini dopo tre uscite traumatiche. Non deve abituarsi al grande club, a 18 anni era al Barcellona. La Juve probabilmente è un pochino più importante di lui, ma è entrato in una società cambiata»